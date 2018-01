Chiques com desconto. E básicos sensacionais

PARIS

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luxo por menos

Repaginado por Philippe Starck há dois anos, o Le Meurice (www.lemeurice.com) é uma lenda do século 19 com vista para o Jardim das Tulherias. Se você sempre sonhou com o hotel, agora é a hora. Por 450 euros (R$ 1.190).

Vale a pena

A Estação Dupleix fica a alguns passos, assim como o totem do Vélib, se você gosta de bike. O Tim Hotel Tour Eiffel (www.timhotel.com) ainda tem Wi-Fi gratuita. Ah... e está do lado da torre. Por 68 euros (R$ 180).

LISBOA

Luxo por menos

Colado na Avenida da Liberdade, a mais charmosa de Lisboa, o Four Seasons Hotel Ritz (www.hotelritz.pt) é daqueles hotelões clássicos e luxuosos. O spa tem massagens que você não esquecerá jamais e a sala de ginástica, no topo do prédio, inclui pista de cooper com vista de quase 360 graus da cidade. Diárias a 385 euros (R$ 1.019).

Vale a pena

Os quartos do Vincci Baixa (www.vinccihoteles.com), no coração da cidade, não são lá muito grandes. Mas a rede espanhola nunca decepciona nos quesitos design e serviços. Por 89 (R$ 235).

LONDRES

Luxo por menos

Em um bairro aristocrático como poucos, o The May Fair Hotel ( www.themayfairhotel.co.uk ) tem o jeitão clássico que convém e a mais avançada parafernália tecnológica. O bar do hotel fica coalhado de gente bonita na happy hour e o ainda badalado restaurante Nobu está logo ali. Por 220 libras (R$ 682).

Vale a pena

Vizinho do Tate Britain, o City Inn Westminster (www.cityinn.com) da John Islip Street é um achado. Principalmente para quem gosta de tecnologia e não se incomoda em ver, no lobby, o rosto da Elizabeth Taylor feito com espelho. Os quartos têm computadores iMac e Wi-Fi gratuita. Fica perto da Estação Pimlico do metrô. Por 79 libras (R$ 245).

NOVA YORK

Luxo por menos

Basta atravessar a rua - ou olhar pela luneta instalada nos quartos - para ver o esplendor do Central Park. O Jumeirah Essex House ( www.jumeirah.com ) tem curadoria para o acervo que enfeita áreas comuns e dormitórios - e uma prateleira de bagles no café da manhã. Por US$ 339 (R$ 637), para sua alegria.

Vale a pena

O Park Central (www.parkcentralny.com) fica a menos de um minuto a pé do Jumeirah e, se você for contorcionista, consegue ver o parque da janela de alguns quartos. Ótimo pela vizinhança também com o metrô (57 th Street) e a Times Square. Por US$ 138,60 (R$ 259).