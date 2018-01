Chocó, para observar baleias

Selvagem. O aviãozinho sobrevoa a costa colombiana bem onde o Pacífico encontra a floresta tropical. Muito azul, muito verde e mais nada ao redor. A paisagem anuncia o perfil do destino: Bahia Solano e Nuquí, dois vilarejos no departamento de Chocó, são para quem (e somente para quem) aprecia natureza com doses de aventura.

Percurso. Chegar à região já é um desafio. Depois do voo, que parte de Medellín - e do pouso no meio da selva -, são longos 50 minutos de jipe por uma estrada esburacada. Tudo para chegar à praia El Almejal, de onde partem os barcos em busca das gigantes do mar.

Direto do Polo Sul. Sim, são as baleias jubartes a principal atração turística da Colômbia nesta época. Entre julho e outubro, cerca de mil delas procuram essa região de águas cálidas para se reproduzir. Elas viajam 8.500 quilômetros desde a Antártida e agora estão ali, a poucos metros de você.

As baleias se exibem por todo litoral, mas observá-las é um verdadeiro jogo de paciência que, diga-se, pode durar horas - ou dias. O barquinho vai deslizando enquanto olhos atentos procuram qualquer sinal no horizonte. Quando o jorro d'água aparece, o motor acelera.

Espetáculo. Ao se aproximar dos animais, o barqueiro desliga a máquina. Turistas levantam, com as câmeras a postos. As jubartes são imprevisíveis. Talvez você consiga filmar um salto perfeito. Ou apenas capturar um pedaço do dorso, das nadadeiras, da cauda... É preciso ser rápido: elas vêm à superfície para respirar, mergulham em seguida e só voltam a aparecer após um intervalo que varia de 7 a 25 minutos. Enquanto esperam pelo sinal das baleias, os turistas podem nadar, mergulhar com snorkel, pescar, fotografar. Se for fim de tarde, o céu alaranjado será um irretocável pano de fundo.

Hospedagem. Bahia Solano e Nuquí estão a três horas de barco e têm dois lodges que fazem o passeio para ver baleias, entre outras aventuras. Oferecem hospedagem autêntica e confortável em cabanas de madeira, sem direito a água quente ou eletricidade. Informações: El Amejal (www.elalmejal.com.co) e El Cantil (www.elcantil.com).