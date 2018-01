Chocolate britânico, uma doce surpresa

Fundada em 1875, Charbonnel et Walker (charbonnel.co.uk) foi a primeira chocolateria britânica, nascida da parceria entre uma inglesa e uma francesa, mrs. Walker e mme. Charbonnel. A loja fica em Royal Arcade, uma galeria vitoriana muito bonita, que vale a pena conhecer. Especialidades ali são os english rose & violet creams, bombons que levam óleos aromáticos de rosas e violetas. As paredes do local são decoradas com fotos da rainha, cliente tão especial que ganhou uma linha de chocolates em homenagem ao seu jubileu de diamante, comemorado em junho.

Em Prices Arcade fica a Prestat (prestat.co.uk), que também recebe encomendas da família real. Uma chocolateria com esse nome existiu ali por mais de cem anos, mas a loja atual tem novos proprietários, que se orgulham de vender produtos feitos com ingredientes orgânicos.

Localizada na simpática South Molton Street, a dois minutos da estação de metrô Bond Street, a chocolateria francesa Jeff de Bruges (jbchocolates.co.uk) vende até ingredientes para bolos e doces. O campeão de vendas é o cornet, um cone de chocolate praliné com amêndoas e avelãs. Entre as opções meio amargas, a barra de chocolate Perou é a melhor pedida, feita com cacau importado do Peru e frutas vermelhas.

A mais nova chocolateria inglesa chama-se Paul.A.Young (paulayoung.co.uk) e tem três endereços na cidade: Camden, Bank e Soho. Há barras de chocolate, brownies e enorme variedade de bombons e trufas expostos em bandejas sobre uma mesa bem decorada. Os doces contém ingredientes incomuns, como queijo de cabra, e um dos destaques é a trufa feita com caramelo e sal - uma delícia.

Quem quer saber mais sobre chocolate e os melhores lugares para prová-los pode fazer um tour. Desde 2005, a Chocolate Ecstasy Tours (chocolateecstasytours.com) oferece passeios por Mayfair e Chelsea. Os participantes podem experimentar os doces, ganham desconto na compra dos produtos e ainda aprendem sobre a história da cidade com guias super bem informados.

* É jornalista, paulistana e

vive em Londres há 10 anos