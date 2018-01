Churrascarias de Buenos Aires no 'Guia Óleo'

Na opinião dos portenhos que votam no Guia Óleo (guiaoleo.com.ar), a melhor parrilla é servida num galpãozão em José León Suárez, na periferia. Av. Juan Manuel de Rosas, 1391. Tel.: 54-11- 4729-8527.

Parilla El Tano

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro endereço dos arredores: uma churrascaria pequena e familiar em Avellaneda, que funciona com sistema parecido ao nosso rodízio, para comer sem parar. Av. Güemes, 567. Tel.: 54-11-4265-2079.

Lo de Paka

Os usuários do Guia Óleo ? uma versão argentina do Zagat ? elogiam a qualidade das carnes e a abundância das porções deste restaurante de Belgrano. Av. Congreso, 2011. Tel.: 54-11-4701-3857.

El Español

O mais central da turma fica perto do Congresso e é frequentado por taxistas que vão atrás do seu espetacular ojo de bife com salada. Rincón, 196. Tel.: 54-11-4951-4722.