Ciclovias ocupam área sombreada e verde da urbe As extensas esplanadas com ciclovias, bancos e parquinhos infantis das margens do Charles River são daquelas coisas que fazem bater uma invejinha em quem queria ter algo semelhante em sua cidade. São quilômetros de área verde e sombreada, que descobri durante o city tour de bicicleta da Urban Adventours (urbanadventours.com; desde US$ 50, com equipamentos).