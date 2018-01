Cidade do Panamá: quatro pegadinhas

Há ótimos shoppings, mas talvez não valha a pena sair do aeroporto. Existe um shopping a apenas 10 minutos do aeroporto, o Metromall. Mas só tem tamanho: são poucas as lojas realmente interessantes. Os shoppings que valem a pena são o Multiplaza, o melhor para grifes de luxo (a 25 minutos do aeroporto) e o Albrook, o maior de todos (a 45 minutos do aeroporto). Com trânsito ruim, porém, o tempo de deslocamento pode até dobrar. Se você tem tempo limitado de conexão e quer fazer compras, fique com o excelente free shop do aeroporto, conveniente para eletrônicos, cosméticos, perfumaria, acessórios e vinhos.

A parte moderna impressiona, mas a joia é o Casco Viejo. Faça fotos dos edifícios de design arrojado (como El Tornillo - O Parafuso -, que aparece em todas as vistas), tire uma noite para se sentir em Las Vegas entre os ambientes do Hard Rock Hotel, mas dedique a maior parte do tempo ao Casco Viejo, o centro histórico lindamente restaurado da Cidade do Panamá. Desde 2014, o bairro é circundado por um viaduto (a Cinta Costera 3), que tirou o trânsito pesado de suas ruelas e veio com "High Line" agregado: um cinturão verde e florido que pode ser percorrido a pé ou de bicicleta e proporciona lindas vistas. Recomendo que você se hospede no bairro: há opções do hipster-chique American Trade (acehotel.com/panamá) ao charmoso hostel Magnolia Inn (magnoliapanama.com).

A escala é tentadora, mas considere ficar uns dias. O Panamá entrou no mapa do viajante brasileiro por conta das conexões da Copa entre o Brasil, Caribe e América do Norte. Mas o país é muito mais que o Canal ou compras: o Casco Viejo vive um momento incrível, o Biomuseu (com arquitetura de Frank "Guggenheim" Gehry) já está aberto, e o arquipélago caribenho de San Blas pode ser visitado num passeio de dia inteiro. Vale a pena modificar aquela sua reserva...