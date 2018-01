Cilindro para mergulhadores experientes

especialistas como um dos cinco grandes destinos de mergulho autônomo do mundo, em razão de sua exuberante fauna

marinha. Diversas espécies de peixes, arraias-manta, tubarões-martelo e tartarugas são

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

figurinhas fáceis. Em muitos

pontos, no entanto, a água é fria e há fortes correntezas - e você só poderá descer se já tiver boa experiência submersa.

Há pacotes de três a dez noites em barcos especiais para mergulhadores, os chamados living aboards, a partir de US$ 3 mil por pessoa. São feitos de dois a quatro mergulhos por dia em lugares distantes e especiais, como as ilhas de Wolf e Darwin. Procure por descontos de última hora nas operadoras locais.

Quase todas organizam também saídas diárias desde Puerto Ayora (Santa Cruz) e Puerto Baquerizo Moreno (San Cristóbal), a partir de US$ 150 com dois mergulhos incluídos em pontos como Mosquera, Cousins Rock, Seymour North e Gordon Rocks. Entre as empresas, destaque para Galapagos Divers (galapagosdivers.com), Galapagos Diving (galapagosdiving.com) e Scuba Iguana (scubaiguana.com). / F.M.