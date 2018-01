Cinco cidades próximas a São Paulo para curtir o início da primavera

É primavera: nesta sexta-feira, dia 22, está oficialmente aberta a estação das flores. Selecionamos 5 roteiros para curtir as cores e a delicadeza da estação peto de São Paulo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Holambra

A antiga colônia holandesa, localizada a aproximadamente 140 quilômetros de São Paulo, é conhecida nacionalmente como “cidade das flores”. E não é para menos: a produção da cidade corresponde a 45% das vendas do setor no Brasil. E ainda dá tempo de curtir a Expoflora, exposição de flores que é o principal evento do ano na cidade e vai até o dia 24, domingo. Os cerca de 300 mil visitantes esperados podem comprar os ingressos pelo site: expoflora.com.br ou nas agências credenciadas. Informações pelo telefone: (19) 3802-1499 ou pelo e-mail: centraldereservas@expoflora.com.br. O preço é de R$ 46.

Para quem perder a Expoflora e quiser ir para Holambra (uma combinação das palavras Holanda, América e Brasil), há passeios floridos o ano inteiro. Diversas agências fazem tours pelos campos de flores dos principais produtores locais. Dentre elas está a Theos Turismo (contato@theosturismo.com.br) e a Real Receptivo (contato@realholambra.com.br).

Embu das Artes

Distante apenas 25 quilômetros de São Paulo, Embu das Artes recebe no fim de setembro sua própria exposição temática que celebra a primavera: A 97ª Exposição de Orquídeas, no Parque do Lago Francisco Rizzo, vai de sexta (22) a domingo (24). São mais de mil plantas para observação do público com entrada gratuita. O parque, próximo ao centro histórico da cidade, conta com 217 mil metros quadrados de área verde com lago, pista de cooper e um parquinho infantil.

Itú

A cidade, distante 70 quilômetros de São Paulo, tem no Parque Maeda (Rodovia SP-75, quilômetro 18, em frente à balança) a melhor opção para curtir o calorzinho do início da primavera. A principal atividade do parque é a pesca esportiva, mas ele ainda oferece diversas outras atrações ao ar livre como brinquedos aquáticos, teleférico, trenzinho, passeios a cavalo, pônei, carruagem, playground e as atividades em meio à mata, como arvorismo. Os ingressos são vendidos apenas nas bilheterias do parque e custam R$ 90 reais para adultos. Crianças de 5 a 10 anos pagam R$ 65; até 4 anos, entrada gratuita: parquemaeda.com.br

Santo Antônio do Pinhal

O fim do friozinho não atrapalha quem quer conhecer a cidade de Santo Antônio do Pinhal (170 quilômetros de São Paulo). Pelo contrário. É o momento ideal para visitar o Jardim dos Pinhais Ecco Parque (Av. Antônio José de Oliveira, 2050), que oferece aos turistas 82 mil metros quadrados de jardins temáticos e paisagismo. Além disso, o complexo possui um restaurante a la carte para comer cercado de flores e um redário, para uma soneca após o almoço. Ingressos custam R$ 26 para adultos e R$ 13 para crianças de 7 a 12 anos. Eles podem ser adquiridos pelo site jardimdospinhais.com.br.

Atibaia

A apenas 67 quilômetros da capital, Atibaia realiza em setembro a Festa Flores e Morangos, que em 2017 faz sua 37.ª edição. O evento acontece no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Neto, 1030) que terá não apenas seu pavilhão principal ocupado pela festa, mas boa parte de seu espaço, com 48 canteiros de flores. No pavilhão, são quatro ambientes decorados com mais de um milhão de pétalas.

A festa acontece às sextas, sábados e domingos de setembro. Os ingressos têm preço promocional nas sextas: R$ 15. Aos sábados e domingos custam R$ 26 se adquiridos pela internet (festadasfloresdeatibaia.com.br) e R$ 30 nas bilheterias.

TEM MAIS TEMPO? CONFIRA OUTRAS BOAS OPÇÕES PARA VIAJAR PELO BRASIL:

Oito endereços para conhecer Curitiba

Roteiro por Nobres e Chapada dos Guimarães

Descobertas pelo sul do Brasil

Entre o rio e o mar na graciosa Aracaju

Entre os lençóis maranhenses

Sossego e história nas montanhas capixabas