Cinco detalhes de férias para resolver agora

Mesmo com a sensação de que o ano mal começou, se fizer a conta, você vai se surpreender com a conclusão: faltam 71 dias para julho. Ou, dito de outra forma, pouco mais de dois meses até as férias escolares. Pretende viajar? Pois então está mais que na hora de começar a tomar as providências burocráticas para garantir que todos os documentos estejam em mãos no dia do embarque.

Cuidar dos detalhes com bastante antecedência ainda ajuda a economizar em passagens aéreas e bilhetes de trem. E a evitar a frustração de descobrir, em cima da hora, que aquele sonhado hotel está lotado.

Siga as nossas dicas e faça o quanto antes o seu check-list.

1 Passaporte

Na sexta-feira, uma desagradável surpresa aguardava os interessados em tirar passaporte. No site da Polícia Federal (www.dpf.gov.br), não havia horários disponíveis para agendar a solicitação do documento até meados de junho, em nenhum dos postos de atendimento em São Paulo. Se estiver com viagem marcada, tente resolver o inconveniente indo até o Núcleo de Passaportes, na Rua Hugo D"Antola, 95, Lapa. Prepare-se para fila e burocracia - se der sorte, você poderá ser encaixado na agenda do dia. Consulte antes se há atendimento - na quarta-feira, dia 14, a unidade recebeu apenas quem tinha hora marcada.

2 Visto americano

Mesmo com o novo formulário eletrônico, o DS-160, que facilita o trâmite de solicitação do visto, é bom correr: hoje, o tempo médio de espera por uma entrevista em São Paulo é de 30 dias, mais o mesmo período para a entrega do documento. Em tempo: para evitar as filas, o Consulado proibiu a entrada de pessoas com eletrônicos. Site: www.visto-eua.com.br.

3 Passagem aérea

Nunca é demais lembrar: quem compra passagem com antecedência paga menos e tem mais opções de voos e horários. Quase todas as aéreas ainda têm disponíveis tarifas promocionais para os destinos mais disputados em julho. Daqui a alguns dias, acredite, a facilidade acabará - e a tarifa cheia será a única opção. Pesquise no site www.decolar.com.

4 Bilhete de trem

Se a ideia for desbravar vários destinos em pleno verão europeu, o passe de trem é uma opção com ótimo custo-benefício. Vendidos pela Rail Europe, os passes são entregues apenas no país de residência do turista - ou seja, é preciso comprar com intervalo suficiente para que o bilhete chegue à sua casa antes do embarque. Site: www.raileurope.com.br.

5 Hospedagem

Mesmo que não renda descontos tão tentadores - as tabelas costumam variar apenas entre alta e baixa temporada -, a reserva antecipada da hospedagem garante mais opções para pesquisar. Assim, você não corre risco de encontrar tudo lotado nem de ter de arcar com as opções mais caras, por falta de alternativa. Para pesquisar: booking.com e hoteis.com.