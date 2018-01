Cinco dias de sossego em Alagoas

Vou para Maceió em setembro para passar quatro ou cinco dias. Quero desfrutar de lugares tranquilos, incluindo praias. Sugestões? (Gilberto, São Paulo)

Na minha opinião, Maceió tem o litoral mais bonito entre as capitais nordestinas. As praias urbanas têm belo recorte e mar lindíssimo (apesar de nem sempre apresentarem condições de balneabilidade). Rodando 45 minutos para fora da cidade encontram-se praias de primeiríssimo time, como Barra de São Miguel e Gunga, ao sul, e Ipioca, ao norte. Sossego, porém, não é uma das qualidades que podem ser associadas a Maceió. A cidade está totalmente voltada para o turismo de massa, e nenhum de seus pontos mais bonitos escapa aos ônibus de passeios.

Mas a apenas duas horas de viagem na direção norte você encontra um trecho do litoral alagoano com vocação para o turismo de baixo impacto. Trata-se da região de São Miguel dos Milagres, que abrange também Barra de Camaragibe, Porto de Pedras e Japaratinga, por vezes referida como Rota Ecológica, mas conhecidas pelos mais jovens simplesmente por Milagres. São praias duplamente protegidas. A primeira proteção é uma barreira de corais que deixa suas águas calmíssimas e mornas (às vezes, quentes!) o ano inteiro. A segunda proteção é um providencial desvio da estrada principal, que forma um anel viário de Barra de Santo Antônio a Maragogi e evita que essa preciosa costa se torne um corredor de passagem (o fato de a travessia entre Porto de Pedras e Japaratinga ser feita de balsa também ajuda).

A fórmula imbatível para uma temporada de sossego é escolher uma pousada pé na areia na região e fazer o contrário do que manda o costume em Alagoas. Em vez de zanzar de praia em praia, estacione na sua pousada pelo tempo que puder.

Você vai se surpreender com tudo o que vai descobrir. Uma caminhada de meia hora, 45 minutos para a esquerda levará a pontos da praia aonde ninguém chega de carro. A mesma coisa acontecerá se você caminhar à esquerda. Na maré baixa, durante as luas cheia e nova, o mar vai fugir por algumas horas – nesse momento, suba numa jangada para ir até a piscina natural mais próxima (que jamais vai estar apinhada como as outras de Alagoas). Saia da pousada apenas para visitar o Projeto Peixe-Boi – e, no caminho, contemple o casario centenário de Tatuamunha.

Charme, simpatia e boa mesa são default em todas as pousadas da região; escolha a que mais lhe agradar (ou que couber no seu bolso) e você não se arrependerá. Mas reserve com antecedência; as pousadas são pequenas e ficam frequentemente lotadas.