Cinco dicas de ouro para quem vai visitar o país Israel não exige visto para entrada de estrangeiros, mas passar pela imigração pode ser cansativo. Principalmente para quem viaja pela El Al, a companhia aérea israelense. Antes de fazer o check-in, o passageiro é submetido a um questionário: "Qual o motivo da viagem?", "Conhece alguém em Israel?", "Tem uma bomba na mala?". De verdade. Responda da forma mais séria e clara possível. Os dias úteis vão de domingo a quinta-feira. Sexta-feira e sábado são considerados fim de semana. A maior parte do comércio abre na sexta e fecha no fim da tarde, antes do início do sabbath judaico. Muçulmanos e cristãos seguem suas próprios folgas, na sexta e no domingo, respectivamente. Os idiomas oficiais são o hebraico e o árabe, mas é raro encontrar um israelense que não fale inglês. Placas de trânsito, cardápios e informações turísticas também são em inglês. Na maior parte do ano o clima no país é quente e ensolarado. No inverno, de dezembro a fevereiro, a temperatura fica em torno de 10 graus em Jerusalém. Para visitar lugares sagrados, vista roupas discretas. Mulheres devem ter um lenço para cobrir a cabeça.