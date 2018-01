Cinco dicas para economizar na viagem a Orlando, na Flórida

A pergunta que sempre aparece em uma viagem: quanto vou gastar? Claro que vai depender do seu perfil e estilo de viajar. Os valores aqui indicados são os mínimos, sem taxas. Pacotes com aéreo e hospedagem começam em R$ 1.600 no Hotel Urbano e R$ 3 mil na CVC, por pessoa, uma média de 7 noites. Hotéis custam, em média, entre

US$ 70 e US$ 500 por diária.

Nos parques Universal, o valor do ingresso individual é de US$ 102 (cada parque); na Disney, de US$ 97 a US$ 105 por parque. Para Sea World e Busch Gardens, começa em US$ 90. E Discovery Cove, o parque mais caro de Orlando, custa desde US$ 243, com refeições.

Quanto aos gastos diários nos parques, “sem lembrancinhas, gasta-se de US$ 25 a US$ 30 por pessoa, por dia”, segundo Renata Costivelle, do Vai Pra Disney?. Já em relação ao carro alugado, é possível encontrar opções desde R$ 400 por sete dias, sem GPS.

Da passagem aérea às compras, confira cinco dicas para economizar durante as férias em Orlando, na Flórida:

