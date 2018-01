Cinco festivais para aquecer as férias de inverno

Gramado e Canela

Encare as baixas temperaturas da Serra Gaúcha embalado por diversas atrações. No sábado, Gramado dá início à 6.ª Estação Gramado, com shows, poesia e atrações infantis até 29 de julho. Aproveite também para provar iguarias típicas: vinhos, fondues e as delícias de um café colonial. A vizinha Canela já está animada com seu festival, que vai até 5 de agosto. Shows e peças teatrais, gratuitos, se concentram no Teatro Municipal e Praça João Correia. Se estiver por lá, confira as belezas naturais do destino. Mesmo no friozinho, vá conhecer a Cachoeira do Caracol, com 131 metros de altura. Mais: gramado.rs.gov.br e www.canela.rs.gov.br.

Petrópolis

Chegando à sua 12.ª edição, o Festival de Inverno de Petrópolis convida moradores e visitantes a curtir as mais variadas atividades artísticas. No dia 6 de julho, a abertura oficial contará com um concerto especial na Catedral de São Pedro de Alcântara. Show com músicos de renome – destaque para Jorge Aragão e a banda Orquestra Voadora – estão agendados ao longo do evento, que segue até 15 de julho. Proposta que encanta o público ano após ano são os concertos à luz de velas, com grupos de música clássica. Palestras, exibições de filmes, apresentações cênicas e de balé recheiam ainda mais a programação do evento. E, para agradar o público infantil, a ópera O Barbeiro de Sevilha, de Gioacchino Rossini, ali se transformará em O Barbeiro de Ervilha, uma adaptação infanto-juvenil. Outra atração para todas as idades será a apresentação de Nathan Cardoso, mágico profissional que promete os truques mais inusitados em plena praça da cidade serrana. Recuperadas das enchentes de 2011, Teresópolis e Nova Friburgo também convidam os turistas a conferir tudo de perto em seus próprios festejos de inverno. Informações em dellarte.com.br/festival.

Monte Verde

Destino concorrido durante os meses de inverno, Monte Verde, em Minas Gerais, vai receber a estação fria deste ano com novidade. A cidade estreia seu próprio Festival de Inverno, com atividades agendadas para todos os fins de semana de julho. A temática é o jazz e o blues – portanto, na programação, há apresentações de bandas e grupos musicais das duas vertentes, como a New Orleans Jazz Band e o gaitista Flávio Guimarães, para citar alguns. Os shows, realizados na praça da cidade, são gratuitos. Mais: circuitoserrasverdes.blogspot.com.br.

Ouro Preto e Mariana

Traços da cultura popular e erudita se misturam nas diversas atividades artísticas que compõem o Fórum das Artes, realizado em conjunto nas cidades mineiras de Ouro Preto e Mariana – em 2004, a Universidade Federal de Minas Gerais, mentora do evento, decidiu unir os festivais de inverno das cidades vizinhas. A edição deste ano vai de 8 a 22 de julho, com agenda repleta de atividades para um público bem variado. No primeiro dia, um passeio especial no Trem da Vale, com direito a poesias e música, será realizado pela manhã. Exposições de artes plásticas, shows musicais e exibições de filmes ocupam a programação das demais semanas, sempre gratuitos. E, numa tentativa de integrar os patrimônios culturais da região, intervenções artísticas serão realizadas nos centros históricos de ambos os destinos. Veja mais informações e detalhes da programação no facebook.com/festinverno.

Campos do Jordão

Música clássica da maior qualidade vai tomar conta de Campos do Jordão durante exatos 30 dias. De sábado a 29 de julho, a cidade viverá o 43.º Festival Internacional de Inverno, com orquestras, solistas e grupos de câmara se apresentando no Auditório Cláudio Santoro e movimentando ainda mais a cidade durante a estação fria. No total, serão cerca de 60 shows, com músicos de renome e outros iniciantes, tanto do Brasil quanto do exterior. A abertura do evento contará com apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, as 20h30. Veja programação e valores dos ingressos em festivalcamposdojordao.org.br.