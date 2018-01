Cinco hotéis com o 'fator geek'

Quem não pode nem pensar em passar um dia sem internet, não sai de casa sem um muitíssimo bem abastecido iPod, ama games e todo tipo de parafernália high tech pode respirar aliviado: existem hotéis pensados para agradar ao público geek. Confira nossa seleção.

SAX, CHICAGO

Lounge para fãs da Microsoft

Uma parceria com a Microsoft rendeu ao Hotel Sax o concorrido lounge The Technology Experience. No espaço, os hóspedes podem testar programas da multinacional, jogar os games do Xbox 360 e ouvir músicas no Zune mp3. Cada estação tem ainda minibar e opções de petiscos.

Diárias: a partir de US$ 170

Site: www.hotelsaxchicago.com

PENINSULA, TÓQUIO

Conforto a um toque do controle

Localizado em uma cidade onde tecnologia não é novidade, o Peninsula Hotel investiu para se diferenciar. Nos quartos, o telefone ativa automaticamente o Skype e silencia o rádio e a TV, além de funcionar por toda a cidade como um celular. O aparelho que fica no banheiro tem controle de eco. E a tela da TV do banheiro ganhou um desembaçador.

Diária: a partir de US$ 575.

Site: www.peninsula.com

TOMO, SÃO FRANCISCO

Mangá e games em espaço exclusivo

Ilustrações que lembram mangás japoneses e personagens de quadrinhos cobrem as paredes das

suítes e dão um clima descolado ao Hotel Tomo, em São Francisco. E esse cenário inspirado

na cultura pop (oriental ou não) é palco de disputas acirradas de jogos do PlayStation 3

e do Nintendo Wii, na sala exclusiva dedicada aos games. O local conta até com um telão

de 1 metro e 80 centímetros de altura, idealizado para valorizar cada movimento dos jogos.

Diárias: a partir de US$ 100.

Site: www.jdvhotels.com/tomo

THE POD, NOVA YORK

Para não ficar sem o iPod

Como o nome sugere, o hotel facilita a vida de quem não sai de casa sem o mp3 da Apple. Os quartos têm caixas de som para plugar o iPod, além de mimos mais convencionais, como televisão LCD e internet Wi-Fi. O hóspede pode se comunicar com o concierge por meio do site de relacionamentos do The Pod - além de criar um perfil e interagir com outros clientes.

Diárias: a partir de US$ 69.

Site: www.thepodhotel.com

GANSEVOORT, NOVA YORK

Diversão sem sair do quarto

Chuva e frio em Nova York? O Gansevoort oferece consoles do Nintendo Wii para os hóspedes jogarem no conforto de seu quarto. Além do básico para se manter em contato com o mundo: internet Wi-Fi em todos os cômodos, caixas de som para iPod e televisores de tela plana de 42 polegadas.

Diárias: a partir de US$ 225.

Site: www.hotelgansevoort.com