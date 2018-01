Cinco ideias para enriquecer suas jornadas

Agora que você começa a planejar o ano que se inicia, que tal incluir em seus roteiros atividades capazes de melhorar suas experiências de viagem? Investir em programas que incluam arte, aventura ou até trabalho voluntário pode ser uma boa ideia. Confira cinco pontos para refletir antes de organizar as férias e os feriados que vêm por aí:

1. Abrace as artes. Coloque música, teatro e cultura em geral no topo da sua listinha de planos de viagem. Surpreenda seus filhos apresentando a eles as canções de sua juventude - ou mesmo os clássicos da época de seus pais - enquanto encaram a estrada. Escolha uma galeria de arte ainda desconhecida ou um festival na cidade vizinha e faça dele o objetivo da família no fim de semana. Programe uma saída para ver um grande jogo ou organize uma visita a amigos e parentes para que eles apresentem a vocês eventos artísticos locais. Pode estar certo que suas lembranças serão enriquecidas.

2. Busque aventuras. Converse com sua família e descubra o que se aventurar significa para eles. Alguns certamente vão dizer que montar uma barraca em um acampamento nas proximidades é o desafio máximo a que se submeteriam. Já outros vão querer explorar o gélido Alasca ou se jogar no calor do Deserto do Saara. Para chegarem a um consenso, sugira uma olhada na lista do Traveler’s Century Club e, assim, tentem definir um país distante que gostariam de explorar juntos. A intenção é que façam algo diferente, que nunca haviam imaginado.

3. Encontre as ofertas. Não permita que os altos preços obriguem você a ficar em casa. Os inúmeros sites com ofertas amigáveis e descontos tentadores estão aí para dar aquela mãozinha na hora de viajar - não deixe de conferir aqueles que oferecem passagens promocionais em cima da hora. Deixe a vergonha de lado: não há por que se intimidar na hora de perguntar sobre as menores tarifas nos hotéis e resorts, passes combinados para utilizar transportes públicos ou ainda para visitar as principais atrações de um destino. Se o caso for fechar um cruzeiro, lembre-se que eles ainda fazem preços razoáveis para famílias.

4. Abocanhe a Big Apple. Este será um ano especial para visitar Nova York. A Estátua da Liberdade, símbolo máximo da metrópole, vai comemorar 125 anos e, para marcar os 10 anos do atentado terrorista que mudou a rotina da nação, serão inaugurados o Memorial 11 de Setembro e o Marco Zero. Além desses destaques, ainda vale programar sua ida à Big Apple de acordo com os tópicos que mais interessam à sua família: música, museus, teatros, compras, natureza, restaurantes... Há para todos os gostos.

5. Compartilhe. No começo pode parecer estranho, mas quem já fez recomenda sem pensar duas vezes: uma viagem de voluntariado ou mesmo adicionar alguma atividade beneficente a qualquer itinerário pode proporcionar uma experiência única. Partilhar suas memórias de viagem em um blog ou talvez suas fotos em sites específicos também parece ser uma bela tentativa de inovar - você pode se surpreender com os comentários de leitores desconhecidos. Utilize também sua experiência acumulada para ajudar viajantes iniciantes, seja na escolha do destino ideal ou no planejamento da viagem em geral.

