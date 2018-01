Cinco opções para entrar em forma depois da comilança

É de praxe: depois de um feriado de muita comilança, a consciência (e a balança) começa a pesar. Para ajudar a retomar o equilíbrio físico e mental, que tal programar um fim de semana em um spa pertinho de São Paulo?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Normalmente em áreas de muito verde, os estabelecimentos oferecem tratamentos estéticos, acompanhamento médico e nutricional e incentivam a prática de esportes. Para repor as energias sem abusar das calorias (na maior parte das vezes, controladas), vale investir em massagens e sessões de relaxamento nas piscinas aquecidas.

Os spas já não se limitam a receber quem quer emagrecer a qualquer custo: hoje, são, sobretudo, centros de relaxamento. Separamos cinco, em um raio de 200 quilômetros da capital, para você só se preocupar em relaxar.

Spa Sport Resort

Itu. O clima campestre, a apenas 90 quilômetros de São Paulo, é inspirador para quem não aguenta mais buzinas e multidões. Divide-se em dois tipos de hospedagem: Descanso e Bem Estar ou Dieta e Relaxamento (voltada aos tratamentos de estética e saúde). Ao todo, são 32 apartamentos e uma ampla área de lazer, espalhada nos 140 mil metros quadrados de área. Computadores são permitidos, mas nada de levar comidas e bebidas para lá.

Spa São Pedro

Sorocaba. No centro da área de 25 mil metros quadrados, uma capela ecumênica ocupa o espaço do jardim e serve como templo para manter as energias em equilíbrio. Uma das piscinas aquecidas é coberta no inverno, para espantar a preguiça e não impedir ninguém de fazer hidroginástica, mesmo nos dias mais frios. Está a 90 quilômetros de São Paulo.

Spa Sete Voltas

Itatiba. Também a 90 quilômetros da capital, tem decoração cuidadosa e detalhista. Os chalés que abrigam os hóspedes e os serviços do spa são inseridos na mata natural, quase fechada: o local foi qualificado como criatório conservacionista pelo Ibama. A partir da segunda diária, o cliente ganha como presente uma massagem por dia.

Viktoria Garten

Itapecerica da Serra. No meio das montanhas, a cerca de 30 quilômetros da capital, o spa promete uma "revitalização biológica" - ou seja, restabelecer o equilíbrio natural do corpo. Reeducação alimentar e nutrição celular são as linhas básicas da filosofia escolhida por este spa. O conjunto de terapias complementares é original - como a shirodhara, tratamento antiestresse em que um fio de óleo de gergelim é aplicado na testa, ou a kneippterapia, tratamento a base de choque térmico para ativar a circulação.

Spa Jardim da Serra

São Pedro. Parecido com um clube, tem uma estrutura de acomodação mais vertical, com apartamentos no lugar de chalés. Fica ao lado da pousada de mesmo nome - para se hospedar no spa, contudo, a avaliação física é obrigatória. Está a 190 quilômetros de São Paulo.

- SAIBA MAIS

Sport Resort: A diária parte de R$ 250 por pessoa. Inclui seis refeições e banhos de hidromassagem. Mais: (11) 4022- 3592; spasport.com.br

São Pedro: Para entrada na sexta-feira à noite e saída no domingo à tarde, o valor do pacote é de R$ 784 por pessoa. Inclui seis refeições com bebidas e avaliação clínica e nutricional. Mais: (15) 4009- 3333; spasaopedro.com.br

Sete Voltas: A diária sai a partir de R$ 588 por pessoa. Inclui acompanhamento nutricional, exame de bioimpedância (que usa a corrente elétrica para medir o porcentual de gordura do corpo) e cinco refeições. Mais: (11) 4534- 7800; setevoltas.com.br

Viktoria Garten: O pacote para o fim de semana custa R$ 998 por pessoa. Inclui seis refeições, massagens, hidrovitalis (equipamento para hidroterapia) e cromoterapia. Mais: (11) 4147-1467;

viktoriagarten.com.br

Jardim da Serra: Para duas pessoas, a diária custa desde R$ 368, com acompanhamento nutricional, seis refeições e hidroterapia. Mais: (19) 3461-2562; spajardimdaserra.com.br