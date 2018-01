Cinco passeios de trem pela Europa

PARIS - Roteiros de trem pela Europa são sonho de consumo de quem quer cruzar o continente e, para brasileiros, com poucas opções pelos trilhos dentro do País, têm ainda o valor da experiência.

Além da praticidade – você embarca e desembarca em áreas centrais das cidades, com fácil acesso a transporte público se for necessário –, há detalhes importantes para iniciantes, como eu era. Comprar passagens é bem simples nos sites das companhias nacionais de cada país ou no de empresas como a Rail Europe, que oferece diversos trajetos e tem busca e descrições em português.

Na maioria das estações, não há raio X ou check-in, o que permite chegar à estação minutos antes da partida; e, mesmo quando existem, tais procedimentos são mais simples. Outra vantagem é que não há limite de peso das bagagens. Mas cuidado com o exagero: quem leva as malas para dentro do vagão é você.

Deixe passagens e o passaporte em mãos, eles serão conferidos por fiscais durante a viagem. E atenção aos campos que devem ser preenchidos: faça isso antes de embarcar. Burocracia em dia, veja na galeria de fotos a seguir cinco roteiros para percorrer o Velho Mundo com o rosto grudado na janela, vendo as fronteiras desaparecerem.