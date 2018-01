Cinco rotas vinícolas

Os brancos - sauvignon blanc e chardonnay - são os principais produtos da rota de Helderberg (helderbergwineroute.co.za), com cerca de 20 vinícolas que começam na Somerset West.

3 Franschhoek

É a mais bonita rota vinícola da região da Cidade do Cabo, com caminhos que serpenteiam entre montanhas. São 40 propriedades, e um centrinho elegante: franschhoek.org.za.

2 Stellenbosch

São 200 propriedades na mais antiga rota vinícola estabelecida formalmente no país - ao menos 150 delas recebem para degustações. A cidadezinha histórica de Stellenbosch merece atenção: wineroute.co.za.

5 Durbanville

Área de vinhos intensos e frutados, Durbanville é uma rota relativamente nova. Conta com 12 vinícolas e outra dúzia de restaurantes excelentes, de perfil mais intimista. Mais: durbanvillewine.co.za.

1 Constantia

A 20 minutos do centro da Cidade do Cabo, o Vale de Constantia é considerado o berço da vitivinicultura sul-africana. A produção ali começou em 1685 com o governador Simon van der Stel. Mais: www.constantiavalley.com.