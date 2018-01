Circuito gastronômico agita as noites na Florida Road

Um dos restaurantes da moda é o Cubaña Lattino Caffe, no número 128. A música eletrônica que agrada o público jovem e descolado fica a cargo do DJ. Talvez um motivo para o sucesso seja a apimentada culinária cubana, tão semelhante à sul-africana.

Prove o Key Largo, filé de frango empanado com pimenta jalapeña, coberto com mussarela e cream cheese, acompanhado por purê de batata, por 59 rands (R$ 14). Ou o Limón Pollo, com tiras de frango grelhado, ao molho de ervas, limão e abacate, por 52 rands (R$ 12).

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para experimentar o bunny chow, prato típico de Durban, vá até o Sunrise House of Curries, no número 275. Feito de pão branco, com carne, frango ou legumes ao curry no lugar do miolo, o lanche é bem apimentado. Custa 16 rands (R$ 3,80). Famoso pelo sanduíche e pelos bons preços, o restaurante é o preferido dos moradores. / M.C.