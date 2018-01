Circuito para quem tem fôlego de triatleta

As distâncias são grandes e as corridas de táxi, caras. Neste cenário, os sedentários nem pensam duas vezes. Desembolsam US$ 50 na diária de um carro. Os esportistas também não perdem tempo. Só que procuram uma boa bicicleta para garantir um passeio e tanto. Se estiver hospedado em Miami Beach, tome café de atleta e alugue uma magrela na Bike and Roll, por US$ 32. O roteiro é fácil para quem tem pernas bem treinadas. Cruze as Venetian Islands - pequenas ilhas residenciais - em direção à cidade, passe pelo porto e atravesse um trecho do centro. Se o fôlego estiver bom, siga para Key Biscayne. Só não se esqueça de levar roupa de banho: o calor é certo e o mar estará sempre por perto para um pit stop. Quem quiser pode optar por um passeio guiado. Os roteiros saindo de Miami Beach até Cape Florida Lighthouse ou Vizcaya levam um dia inteiro e percorrem mais de 30 quilômetros, ida e volta. Nos dias sem bike, faça como os esportistas locais. Encare um cooper. As praias de Miami são longas o suficiente para nenhum maratonista botar defeito e têm grande faixa de areia dura. Na dúvida, escolha entre a South Pointe e a Lummus Park, ambas em South Beach e com áreas para exercício. Surfe e canoagem têm lugar garantido. Para fazer uma boa iniciação no mundo das pranchas, fique com as clínicas especiais da Florida Surf Lessons, aos sábados. São três horas de aula por US$ 99. Aventure-se no remo no Deering Estate at Cutler. Você paga US$ 10 para entrar e a mesma quantia por uma hora de canoagem. Só não se esqueça de levar repelente, porque os mosquitos não dão trégua. L.H.L. Bike and Roll: www.bikeandroll.com Florida Surf Lessons: www.floridasurflessons.com Deering Estate at Cutler: www.deeringestate.com