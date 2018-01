Círculos e triângulos no Plano Piloto

Dentre todas as suas criações, Athos Bulcão tinha uma preferida na capital federal: o painel O Sol Faz a Festa, na fachada lateral do Teatro Nacional. Obra que, no momento, não está lá. Os cubos de tamanhos diversos, projetados para criar sombras de acordo com o horário e a incidência do sol, foram retirados para restauração.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

O decorador dos ícones de Brasília

Outros exemplos das formas geométricas criadas pelo artista estão por toda a cidade. Inclusive em lugares insuspeitos, como prosaicos muros de escola.

Com um carro alugado, não é nada difícil fazer a sua própria rota. Se preferir orientação especializada, o site da Associação Brasiliense de Agências de Turismo Receptivo, a Abare (http://www.abare.tur.br/), tem uma lista de agências que vendem o passeio. A seguir, um aperitivo do roteiro Brasília em Athos.

ÁREA VERDE - Parque da Cidade tem azulejos do artista em banheiros e chuveiros de 16 paradas. O paisagismo é de Burle Marx

IGREJINHA - Pombas nas paredes externas da capela foram a primeira criação de Athos para a capital, em 1957

MEMORIAL JK - O painel de mármore enfeita o café do museu dedicado a Juscelino Kubitschek (http://www.memorialjk.com.br/)

CONGRESSO – Mural no hall é parte do acervo, que tem também quadros e esculturas. Agende a visita: www.camara.gov.br

DESENHOS - Face menos famosa do legado. Há exemplares originais numerados à venda na Fundação Athos Bulcão

ESCOLAS - Nos muros das unidades de ensino, mais exemplos, como o Jardim de Infância da Quadra 308 Sul