Todo ano o Kunsthal Rotterdam recebe 25 exibições de variadas formas de arte, da mais básica pintura sobre tela e fotografia até as mais experimentais e contemporâneas obras. O projeto é de (quem mais?) Rem Koolhaas. Veja a programação em kunsthal.nl.

4 Prefeitura

Um dos poucos edifícios antigos que sobreviveram aos bombardeios de 1940, a prefeitura chama a atenção no meio da moderna arquitetura que pulsa em Roterdã. Em 2014 o prédio completa 100 anos. Aberto a visitas - não perca o charmoso pátio interno.

5 Moinhos de Kinderdijk

A 23 quilômetros do centro de Roterdã, uma Holanda como todos imaginamos. Os 19 moinhos de Kinderdijk bombeiam água abaixo do nível do mar. Desde 1997 faz parte da lista de patrimônios da Unesco

( 4,50; em kinderdijk.com).

2 Euromast

Não se engane pelo ar moderno: esta torre de observação de 96 metros, desenhada por Hugh Maarkant, data de 1960. Principal mirante da cidade, abriga não apenas um restaurante caprichado, como também um hotel (euromast.nl; 9,25 para subir).

1 De barco pela baía

Entre o vai e vem de imensos navios que atracam no gigantesco porto, navegue por 75 minutos na baía de Roterdã e descubra o impressionante skyline da cidade e suas docas com milhares de contêineres. Por 11,25 na Spido (spido.nl).