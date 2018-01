Clássico do cinema, King Kong terá atração em Orlando

King Kong, um dos personagens mais clássicos do cinema, vai virar atração no parque Islands of Adventure, da Universal, em Orlando. A estreia está prevista para o verão americano de 2016.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Skull Island: Reign of Kong (Ilha da Caveira: Reinado de Kong) vai misturar trechos em que os visitantes percorrem uma floresta a pé e outros em que embarcam em um caminhão aberto para cruzar a ilha. Um templo antigo habitado por nativos hostis, uma selva dominada por criaturas pré-históricas e um labirinto de cavernas assustadoras farão parte do trajeto, durante o qual o objetivo será lutar pela sobrevivência, até dar de cara com o gigantesco King Kong.

Peter Jackson, diretor do longa King Kong na versão de 2005 (com Jack Black, Naomi Watts e Adrien Brody), está trabalhando em conjunto com a equipe da Universal para construir uma atração à altura do icônico personagem, com imersão total dos participantes. "Mas estamos criando uma história totalmente nova", disse o produtor executivo da Universal Creative, Mike West.

Ainda segundo o produtor executivo, a atração será para toda a família, com entrada permitida para crianças a partir de 86 centímetros de altura.