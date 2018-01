Clássicos do fast-food no centro de Quito

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O imponente Vulcão Pichincha, que domina a paisagem de Quito, no século 19 tinha uma função além da de enfeitar o horizonte da capital do Equador. O gelo acumulado na montanha era usado para fabricar os sorvetes da heladería San Agustín, a mais antiga da cidade.

A sorveteria inaugurada em 1858 faz parte de um grupo de estabelecimentos de quitutes rápidos cuja história se confunde com a da capital. Em comum, a localização, em pleno centro histórico, entre prédios de arquitetura colonial espanhola, igrejas carregadas de ouro e modernas sedes de bancos. E a característica familiar, já que são administrados por filhos, netos e bisnetos dos fundadores.

Em um século e meio de vida, a San Agustín coleciona uma lista de frequentadores que exibe ministros e presidentes - José María Velasco Ibarra, eleito cinco vezes apesar de ter completado apenas um mandato, encomendava ali os sorvetes para a Presidência da República.

As receitas servidas são as mesmas do século 19, garante o proprietário Andrés Chaguaro, sexta geração da família que criou o estabelecimento - todos trabalharam ali. Sorvetes de frutas nacionais, como taxo, naranjilla (que cresce na Cordilheira dos Andes) e guanábana (litorânea) se destacam no cardápio. Detalhe: as delícias são preparadas em uma bacia de bronze que gira sobre uma cama de gelo.

E nem só de baixas temperaturas vive a San Agustín. Festas religiosas viram motivo de receitas especiais. Caso da colada morada, um suco adensado por farinha de milho preto, preparado na semana que antecede o Dia de Finados. E da fanesca, sopa de milho, quinoa, lentilha, leite e bacalhau, própria da Semana Santa.

Sem aditivos. O sorvete de amora preparado apenas com a polpa da fruta, sem corante químico, fez a fama da Cafetería Heladería Caribe. Mas o cardápio exibe outros sucessos. A fumegante xícara de chocolate ambateño (típico de Ambato, cidade ao sul de Quito especializada na produção de cacau), servida desde a inauguração, em 1950, nunca sai de moda entre o variado público, formado por burocratas do governo, estudantes e casais de namorados. Nem a salchipapa: uma montanha de batatas fritas coroada por uma salsicha.

O prato comme il faut do Café Chopineros, fundado em 1938, é um clássico do fast-food equatoriano: o sánduche de pernil, preparado em forno de barro pela proprietária, Magdalena Checa, de 81 anos. As torradas também são 100% caseiras, do pão à manteiga, batida à mão. Uma habilidade passada de mãe para filha.

Saiba mais

Sorveteria San Agustín

Fica na Rua Guayaquil, N5-59

Café Sorveteria Caribe

Na esquina das ruas Venezuela e Bolívar

Café Chapineros

Rua Chile, OE-217

