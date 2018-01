Clichê: no tempo dos cabarés Depois de um dia cheio, se não for um homem esgotado, você talvez queira ir ao Lido. Ou não. O cabaré parisiense pega-turista, com sua fachada de luzinhas piscantes, fica na Champs-Elysées, lado direito de quem sobe. Não sei quanto a você, mas tenho certa implicância com estabelecimentos comerciais que querem me dizer como eu devo me vestir. O Lido não aceita jeans ou tênis. Não se incomoda, porém, de cobrar 175 por pessoa num show-jantar recheado de clichês.