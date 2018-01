Clima de antigamente na animada Nápoles

É como uma feira livre. Os mesmos decibéis, a mesma mistura de sabores, cheiros e cores. Ao lado da elegante Costa Amalfitana, Nápoles é o seu oposto. Ou complemento. Ponto de chegada dos turistas na Campanha, a cidade é um aglomerado de ruas antigas estreitas, tomadas por uma multidão frenética, pelas roupas penduradas do lado de fora das janelas e por portas sempre abertas.

Embora Nápoles inteira seja assim, efervescente, o mergulho nesse clima caótico, deliciosamente italiano, tem endereço preferencial. Na borda oeste do centro antigo, a região conhecida como Quartieri Spagnoli parece ter parado em um tempo em que ninguém pedia licença para entrar na casa do vizinho.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os restaurantes se abrigam em prédios dos séculos 17 e 18 e colocam duas ou três mesas na rua (são raras as calçadas nessa área). Só o olhar atento encontra ateliês e galerias. Nas vias abertas ao tráfego de veículos, pedestres espremem-se contra as paredes para deixar passar os carros. Algumas ruas são tomadas por barraquinhas de roupas, flores e comida. Caso dos arredores da Igreja Santa Maria de Montesanto.

Veja também

Concorrida, romântica e com aroma de limão

A Via Toledo é a rua comercial da área. Em uma das pontas está a Piazza del Plebiscito, abraçada pelo Palazzo Reale, construído pelos vice-reis espanhóis, que tiveram o seu período de domínio por ali, no século 17. Hoje, funciona um complexo cultural, com museu e biblioteca.

Bem ao lado, o Castel Nuovo tem status de monumento-símbolo da cidade. A estrutura data do século 13, mas, dessa época, apenas a linda Capella Palatina sobreviveu praticamente intacta. Os outros salões, torres e muralhas foram erguidos ou recuperados dois séculos mais tarde. A imagem de conto de fadas inspira casais, que escolhem o castelo como cenário para, vestidos a caráter, tirar fotos para o álbum de casamento.

Também nos arredores fica a Galeria Umberto I. Suas portas em arco e seu domo central envidraçado já foram ponto de encontro da alta sociedade local e alvo da inveja de outras metrópoles europeias.

O coração antigo de Nápoles fica entre a Via Toledo e o mar. A área de Santa Lucia tem uma boa variedade de igrejas dos séculos 14 e 15. A arquitetura gótica da de San Lorenzo Maggiore, por exemplo, é única na cidade. A de San Gregorio Armeno tem um luxuoso interior barroco.

PANORÂMICA

Nenhuma visita a Nápoles fica completa sem dois programas fundamentais. O primeiro é comer ao menos uma das pizzas feitas na cidade - que, afinal, inventou o prato. Aproveite que está no centro para provar a massa com 140 anos de história do restaurante Da Michelle (damichele.net).

Por fim, pegue o funicular até o Museu Nacionale di San Martino. Há uma bela coleção de presépios napolitanos lá dentro. Mas o melhor mesmo é se debruçar nas muralhas e ver, do alto, o manto de retalhos amarelos, vermelhos e desbotados, que se estende até encontrar o mar e o Vulcão Vesúvio, dono do horizonte à esquerda.

Pallazzo Reale: 6 euros (R$ 16); www.palazzorealenapoli.it

Castel Nuovo: Piazza Município

Galeria Umberto I: Via Toledo

Igreja de San Lorenzo Maggiore: Via Tribunali, 316

Igreja San Gregorio Armeno: Via San Gregoria Armeno, 1