Códigos para smartphone viram painéis no Rio

QR codes são códigos semelhantes aos de barras. Fotografados com o smartphone ou tablet (antes é preciso baixar um leitor, disponível nas lojas de aplicativos de cada plataforma), destravam o conteúdo de uma página na internet - nela estarão informações e fotos sobre o local em questão.

Os QR codes esculpidos em pedra portuguesa já estão instalados no Arpoador (foto) e no Mirante do Leblon. Leme, São Conrado e Barra da Tijuca terão os seus em breve. Outros materiais, vários deles recicláveis, serão usados nos próximos painéis. Veja a lista completa em blogs.estadao.com.br/viagem.