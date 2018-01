Cogumelos catalães Em setembro e outubro, as bancas do Mercat de Santa Caterina, mercado de La Ribera, em Barcelona, exibem montanhas de rovellons, cogumelos locais de outono. Chamados em português de cogumelo de pinho, são uma rara guloseima sazonal que anuncia a chegada do outono e é colhida nas florestas próximas à Catalunha. A depender do solo, seu sabor pode ser sutilmente amargo, azedo ou mesmo doce. Podem ser incluídos em omeletes, ou refogados em azeite de oliva com alho e salsa. Quando os cozinhei, vi as cores se intensificaram, deixando-os com um laranja vivo, aromas de terra e suaves notas amargas. /KATIE PARLA