Coloridos mergulhos Os peixes-borboleta e os cirurgiões-azuis foram uma grata surpresa. No mergulho na Ponta do Bananal, tais espécies se exibiram ao lado de polvos, estrelas-do-mar e de um grande e arisco badejo. Outro espetáculo de cores teve lugar na Enseada do Sítio Forte, a até 10 metros de profundidade. Peixes cofre e voador e pequenos néons passearam pelos coloridos e fotogênicos corais-de-fogo.