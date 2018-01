Com algumas regalias

Com 66 quartos esculpidos no que deveriam ser grandes apartamentos, não é precisamente acolhedor (as diárias variam de US$ 107 o quarto single a US$ 140 o duplo, sendo que eu paguei US$ 129). Mas é muito Nova York, o que me fez lembrar de cada apartamento em Manhattan que já tinha alugado.

O Larchmont merece crédito por tornar mais agradável a experiência no banheiro compartilhado, dando roupões e chinelos aos hóspedes, além de xampu e sabonete - o que ameniza as idas e vindas até o quarto. As chaves têm uma pulseira elástica para pendurar no braço e usar durante o banho.

O café da manhã gratuito é oferecido em um estreito, mas agradável, porão.