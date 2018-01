Com convidados de renome, festival quer ser grande Quem tem sérios interesses gastronômicos deve se programar para visitar Belém durante o festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense, realizado anualmente no primeiro semestre. A 10ª edição, realizada de fevereiro a maio deste ano, atraiu 15 mil pessoas, mobilizou 11 restaurantes e contou com nomes como Alex Atala, Helena Rizzo, José Baratino e o chef local Thiago Castanho na preparação de jantares regados a muito ingrediente local. Datas da próxima edição não estão definidas. Mais: veropesodacozinhaparaense.com.br.