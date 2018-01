Com crianças, siga para a Itália O dolce far niente italiano e sua deliciosa gastronomia baseada em carboidratos combinam perfeitamente com férias em uma estação de esqui. A mais famosa da Itália é Cortina D'Ampezzo (cortina.dolomiti.org), situada nas Dolomitas, na região do Vêneto, área tombada como Patrimônio Natural da Unesco. São no total 1.220 quilômetros de pistas de esqui interligadas e uma área específica para os amantes de snowboard.