'Com os deuses', em um castelo na praia

Na língua shona, Pezula significa "lá em cima com os deuses". Nada mais adequado para um hotel que fica no ponto mais alto de uma montanha, com vista para o Oceano Índico e a bela natureza das Montanhas Outeniqua. Não à toa o premiado Pezula Resort Hotel, em Knysna, na Rota Jardim, foi escolhido pela seleção francesa para se hospedar na Copa do Mundo.

O enorme complexo oferece piscinas ao ar livre, campo de golfe profissional, sala de ginástica com personal trainer e quadras de tênis e futebol. Se a ideia é relaxar, siga para o spa, onde são oferecidos mais de 50 tratamentos estéticos e de relaxamento, como massagens a quatro mãos. Para terminar, piscina aquecida e sauna seca ou a vapor. Se preferir mais emoção, o hotel oferece cavalgada, canoagem, mergulho, mountain bike e escalada. No restaurante Zachary"s, prove as famosas ostras de Knysna.

Para quem quer exclusividade total, a opção é se hospedar nos três castelos do hotel na deserta praia de Noetzie. O prédio principal, construído na década de 1920, foi restaurado e recebeu uma caprichada decoração.

Isolada do restante do complexo, a paisagem bucólica é o cenário ideal para uma lua de mel. Um chef de cozinha prepara o cardápio escolhido pelo hóspede, que pode incluir um piquenique à beira-mar com queijos, sobremesas e vinhos.

Com capacidade para dez pessoas, a diária dos três prédios custa 90 mil rands (R$ 21,2 mil), com alimentação e bebida incluídas. Um porta-retrato com foto do ex-presidente Nelson Mandela revela que ele se hospeda ali com frequência. Mais informações: www.pezula.com.

Mordomia em lodges. Quem prefere juntar luxo com vida selvagem pode se hospedar nas redondezas do Kruger Park, em Nelspruit. Ali, lodges com serviços super-exclusivos atraem celebridades como Angelina Jolie, David Beckham e Elton John. Pela bagatela de cerca de R$ 800 a diária (muitas atividades são cobradas à parte), o turista aproveita a mordomia, com profissionais treinados especialmente para bem servi-lo. Os lodges oferecem aventuras na savana, spas requintados, boa gastronomia, infraestrutura esportiva completa e quartos elegantes. Conheça ao lado algumas dessas opções.