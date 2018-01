Com polêmica, feira da Abav deixa o Rio

A citação levou o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (Abih-RJ), Alfredo Lopes, a divulgar nota contestando a afirmação. E incentivou a própria Abav a esclarecer que o motivo principal da mudança é a necessidade de estar mais perto do maior mercado da América Latina. A nova localização, diz a entidade, foi um pedido dos participantes da feira, manifestado em pesquisa feita no ano passado.

A mudança para São Paulo trará novidade: dois dias de feira abertos ao público, depois dos três exclusivos para agentes de viagens, expositores e jornalistas. O evento ocorrerá de 4 a 8 de setembro, no Anhembi.

Aéreo. A Gol aproveitou o evento para anunciar que estuda criar novos voos entre o Brasil e as cidades de Los Angeles e Las Vegas, nos Estados Unidos, e Cancún, no México, com escala em Santo Domingo, na República Dominicana. A empresa confirmou ainda que começa em dezembro a operar rotas desde São Paulo e Rio a Orlando, Miami e Nova York. Já a TAM informou que fará seu voo inaugural entre Rio e Orlando no primeiro fim de semana de novembro. Em dezembro, a Aruba Airlines estreia no País, com dois voos semanais diretos entre São Paulo e a ilha caribenha.

Integração. Secretários de turismo dos quatro Estados da Região Sudeste apresentaram roteiros integrados pelas fazendas de café de São Paulo, Minas e Rio, e pelo Parque Nacional do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira, entre Minas e Espírito Santo. Pacotes já estão à venda nas agências Estação (estacaoturismoeviagens.tur.br), Primata (primataturismo.com.br) e Silmar (silmarexcursoes.com).

Pacotes. Programas para ver as lutas do UFC, os shows de Madona e Lady Gaga (foto) e para seguir o roteiro da novela Salve Jorge na Turquia são novidades da TAM Viagens, que passa a vender passagens e roteiros da LAN.