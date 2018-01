Com população indígena, capital desborda cultura

Comece a desbravar Quito pelo centro, que conserva construções centenárias. A maioria da população que vive e frequenta o pedaço é descendente de indígenas, mas o que marca a paisagem são prédios coloniais, igrejas e catedrais, além da estátua de La Virgen, no alto de um morro conhecido como Panecillo. Referência, oferece uma ótima vista da cidade - mas vá de taxi, para evitar as escadarias perigosas do entorno.

Entre as construções católicas, a mais impressionante é a Basílica Del Voto Nacional, na Rua Venezuela, edifício neogótico de fachada meticulosamente trabalhada. Outros pontos de interesse para quem aprecia arquitetura religiosa hispânica, todos razoavelmente próximos, são a Igreja de São Francisco, que também abriga uma exposição de obras religiosas; a Catedral e a Iglesia de la Compañia de Jesus, conhecida pelas imagens folheadas a ouro e peças de madeira entalhada.

Eis que surge a Praça de Armas, ou Praça da Independência, no coração da cidade. Bem em frente fica o Palácio de Carondelet, sede do governo federal, que pode ser visitado em tours guiados, gratuitamente, com direito a foto no jardim como lembrança.

Na área central também há alguns museus, com destaque para o Camilo Egas, cujo acervo exibe obras do pintor equatoriano que dá nome ao lugar e trabalhos de arte contemporânea. Nas imediações fica o Museu de Arte Colonial, majoritariamente religioso, com obras dos séculos 16 ao 20.

Gringolândia. Partindo para o lado mais novo de Quito, o principal bairro é Mariscal, apelidado de "gringolândia", onde há muitos hotéis, bares, e claro, turistas. No entorno fica o agradável Parque El Ejido e, bem ao lado, o Museu Nacional do Banco Central (Avenida 6 de Diciembre com 12 de Octubre).

Se for visitar um único museu no país, este é o lugar, com acervo gigantesco que conta a história dos povos que habitaram a região onde hoje é o Equador. Perto dali, o Observatório Astronômico ocupa uma simpática construção de 1873. Conta com museu e diversos instrumentos antigos de observação das estrelas.

Outro parque que merece uma visita é o Guangüiltagua, na zona leste, com nada menos que 557 hectares, o que equivale a três vezes e meia o Ibirapuera. Tem áreas para crianças e adultos, incluindo trilhas de mountain bike e muito verde. Ao sul do parque fica o museu Capilla del Hombre, concebido pelo artista Oswaldo Guayasamín, com obras que buscam retratar a dor, a ira, a ternura e os sonhos do ser humano. No local ainda há um sítio arqueológico com tumbas pré-incaicas descobertas em 1999. / P.S.