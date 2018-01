Com show e dominó gigante, festa ganhará as ruas

Quando a notícia da reunificação da Alemanha se espalhou por Berlim, em 1989, a multidão fez sua própria festa nas ruas. Vinte anos depois, nada melhor que comemorar da mesma maneira. Será assim, ao ar livre, em pleno Portão de Brandemburgo, que vai ocorrer o Festival of Freedom, na segunda-feira. A celebração começa no fim da tarde, com a Ópera de Berlim. Mas a atração principal está marcada para as 19h25: um dominó gigante, que vai cair em um ato sincronizado para simbolizar o fim do Muro.

As cerca de mil peças, com 20 quilos e 2,5 metros de altura cada, estarão espalhadas ao longo de dois quilômetros entre a Reichstag ufer (a rua do Bundestag) e a Postdamer Platz, passando pelo Portão de Brandemburgo. Exatamente sobre a linha que demarca o muro original. Confeccionadas por estudantes, as peças exibem várias estampas. Alguns optaram por colagens e pinturas, mas a maioria se arriscou no que é a cara da Berlim atual: o grafite - como o que estampa a capa desta edição. Esses mesmos estudantes deverão derrubá-las, numa analogia ao ocorrido em 1989. Quando muitos deles nem sequer tinham nascido.

Mas o Festival of Freedom será apenas um dos muitos eventos comemorativos que invadirão Berlim. Confira:

SHOW DO U2

A apresentação gratuita será no Portão de Brandemburgo. O álbum Achtung Baby, de 1990, foi inspirado na ida da banda a Berlim, pouco depois da Queda do Muro. Quinta-feira.

WIR WAREN SO FREI...

Retratos feitos entre 1989 e 1990 mostram o modo de vida de ambos os lados da cidade. No Museum für Film und Fernsehen. Até segunda-feira.

THE PEACEFUL REVOLUTION

Exposição a céu aberto conta a história de quem protagonizou uma revolução pacífica diante da Queda do Muro. Na Alexanderplatz. Até 14/11.

SCENES AND SIGNS OF A FALL

Tente imaginar como eram a Potsdamer e a Pariser Platz há 20 anos... Ou confira as fotos da exposição. Na Max Liebermann Haus. Até 6/12.

TELL ME ABOUT THE GDR

O Museu da Criança mostra como era passar a infância no lado oriental da capital. No Kindermuseum im FEZ. Até 20/12.

STASI - THE EXHIBITION

Conheça os métodos de controle e repressão usados pelo Estado Alemão contra seus opositores. No Informations-u Dokumentationszentrum. Até 31/12.

Painéis em frente ao Checkpoint Charlie contam a história da cidade. Até 31/12.

ART BETWEEN: A SEARCH FOR CLUES AND UTOPIA

Exposição de trabalhos inspirados nas mudanças urbanas e na nova arquitetura de Berlim. Na Berlinische Galerie. Até 31/1.

Mais informações: www.mauerfall09.de