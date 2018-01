Com sol ou à noite

O dia é especial em dois momentos específicos: ao nascer e ao pôr do sol, quando a luz explode o calcário de laranja. Outra particularidade do lugar é a claridade do ar, que proporciona uma visibilidade de 250 quilômetros. Em dias extremamente claros, é possível ver o norte dos Estados do Arizona e Novo México. O céu de Bryce Canyon atinge 7,5 graus na escala Bortle - o máximo é 8 -, que mede a quantidade de luz e a intensidade da escuridão. Traduzindo, é possível ver 7,5 mil estrelas a olho nu em noite de lua nova.

Essa combinação faz de Bryce Canyon um dos raros locais talhados para caminhadas noturnas. Três vezes por mês, os guardas-florestais organizam a Moon Hike, uma caminhada de 2 horas pelo parque em noites de lua cheia (é necessário reservar pessoalmente o passeio no Centro de Visitantes). Outra possibilidade é o Night Sky Program, que reúne guias e voluntários para noções de astronomia e observações com telescópios - a frequência varia de uma vez por semana, no inverno, a até três vezes, no verão.