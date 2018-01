Com tempo extra, dedique-se ao encanto ribeirinho de Tigre

Ao desembarcar você já estará em frente ao terminal fluvial, coração turístico de Tigre. Passeios simples, com duração a partir de uma hora, saem o tempo todo e custam a partir de 45 pesos (R$ 17). Também há opções com navegação desde Buenos Aires, a partir de 290 pesos (R$ 111) na Sturla (sturlaviajes.com.ar).

Estamos no comecinho do delta dos rios de La Plata e Paraná, por onde se espalham centenas de ilhotas ao longo de 17 mil quilômetros quadrados, que abrigam, ao todo, cerca de 5 mil pessoas. O cenário é bucólico, com casinhas de madeira delicadas. Caiaques e canoas navegam entre os barcos que passam placidamente pelos rios estreitos. Ainda que não seja a água mais clara do mundo, costuma ser limpa e, no verão, convida a um mergulho refrescante.

Visto do rio, o prédio neoclássico do Museu de Arte Tigre (mat.gov.ar) parece ainda mais belo. Fica do lado continental da cidade e a entrada custa só 4 pesos (R$ 1,50). Outro endereço curioso é o Museu do Mate (elmuseodelmate.com). O simpático Jorge Díaz exibe sua coleção de quase mil peças para se tomar o bom e velho chimarrão - incluindo uma cuia de 1860. Ao fim do tour, você toma um pouco da erva. Haja tradição.

Lojinhas de decoração descoladas se espalham pelo Puerto de Frutos, espaço de entretenimento e comércio que abriga também o Parque de la Costa (parquedelacosta.com.ar). Leve as crianças - elas vão amar as enormes montanhas-russas e a entrada custa 70 pesos (R$ 27). Aos mais velhos, tente recuperar os pesos gastos no Cassino Trilenium (trileniumcasino.com.ar), que acaba de reabrir após reformas. / FELIPE MORTARA