Foz do Iguaçu (PR)

A ceia de Natal do Slaviero

Suites Foz do Iguaçu, cobrada à parte (R$ 150 por pessoa), será preparada pelo chef Júlio Marcos de Lima, que apostará em pratos tradicionais da data. Além da hospedagem, a diária inclui transfers entre hotel e aeroporto e para os cassinos na Argentina. Vale para o período de 19 a 28/12.

R$ 246 a diária para dois, com café; oesta.do/slavierofoz

Ilhabela (SP)

Um dos destinos mais badalados do litoral de São Paulo tem a vantagem de estar cheio de hospedagens quietas, estilosas e românticas, dedicadas especialmente a casais. Com vista para a Ilha das Cabras, o Barra do Piúva Porto Hotel tem pacote de 4 noites (24 a 28/12), com ceia natalina.

Aceita animais.

R$ 2.320, para dois, com café; barradopiuva.com.br

No descolado DPNY Beach Hotel, com design moderno e um cobiçado bar de praia com espreguiçadeiras, o pacote de 7 noites vai entre os dias 21 e 28/12. Inclui ceia. Na Tereza Ferrari Viagens.

R$ 5.230 para dois, com café; terezaferrariviagens.com.br

Gramado (RS)

Da operadora Taks Tour, o programa de 5 noites (21 a 26/12) coloca o casal no Hotel Estrelas da Serra, em um ponto tranquilo da avenida principal, mas ainda próximo o suficiente para ir a pé às cobiçadas atrações natalinas. Inclui aéreo desde São Paulo.

R$ 2.400 por pessoa, com café; takstour.com.br