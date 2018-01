Com vocês, o turista profissional

Viajante mais que experiente, ele é conhecido por ter sempre aquela dica preciosa - que faz questão absoluta de compartilhar com amigos e leitores. E também por descobrir os points e os destinos mais descolados do Brasil e do mundo. Nada escapa ao olhar atento e ao humor único de Ricardo Freire, como você poderá conferir, a partir de hoje, na nova coluna Turista Profissional.

Todas as semanas, os leitores do Viagem & Aventura poderão contar com as impressões e as sugestões de Freire. "A coluna é um misto de atualidades com informações guardadas de minhas viagens, tudo de um jeito bem-humorado e com minha visão pessoal."

São muitas as experiências a compartilhar. Ele publicou sete livros, cinco sobre turismo. Os últimos títulos, lançados no ano passado, são 100 Praias que Valem a Viagem e 100 Dicas para Viajar Melhor, ambos da Editora Globo. Publicitário de formação, desde 2005 Freire se dedica exclusivamente às reportagens sobre turismo e se tornou referência no assunto.

No Grupo Estado, é colunista do Guia desde 2004 e assinou a coluna Xongas, no caderno Variedades, do Jornal da Tarde, entre 2000 e 2003.

Com um passado repleto de jornadas incríveis, o Turista Profissional estará sempre pronto para tirar dúvidas e dar sugestões. Pelo e-mail turista.profissional@grupoestado.com.br, os leitores podem encaminhar questões que serão respondidas no Viaje na Pergunta. Na coluna inicial, ele indica um bom roteiro entre o Ceará e o Piauí.

Na seção Viajandões, entrarão em cena cinco colaboradores especiais. "Criei personagens que colocam em discussão assuntos que interessam aos turistas", diz Freire. Telma Luísa, por exemplo, é aquela mulher que viaja sozinha na boa. Bill Cash vai dar dicas sobre luxo e Murilo Quirana, o Mu, será o turista mais mão de vaca da turma, que quer economizar em tudo.

O Dossiê trará dicas que só um viajante com muitos carimbos no passaporte seria capaz de dar. Hoje, Freire mostra uma valiosa lista de restaurantes bons e baratos em Paris. Em Pode Embrulhar, indica os pacotes mais interessantes. Em Viajando na Notícia, os roteiros que estão nas manchetes dos jornais. Para completar a sequência de dicas, o espaço Internet para Viagem, com os sites que garantem uma ajuda extra na preparação das suas férias.

Acompanhe também o site do nosso colunista, no endereço www.viajenaviagem.com.

MR. MILES

Com a estreia de Ricardo Freire, o Viagem & Aventura passa a contar com os dois melhores colunistas de turismo em atividade no Brasil. Desde 2004, mr. Miles, o homem mais viajado do mundo, ocupa com louvor a página 2 do caderno, esclarecendo dúvidas de leitores e contando as histórias mais divertidas de suas viagens.

Nosso simpático colunista inglês já visitou 130 países e sete territórios ultramarinos, inclusive Tuvalu e Burkina Fasso. Para pelo menos 40 desses países, mr. Miles voltou tantas vezes que se tornou popular até entre os mais carrancudos agentes alfandegários.

Tal experiência como viajante pode ser comprovada: sua coleção de passaportes inteiramente carimbados, que ele mandou encadernar num velho especialista da cidade de Alepo, na Síria, produziu 12 volumes espessos como uma enciclopédia. Tantas viagens internacionais tornaram mr. Miles fluente em nove idiomas e capaz de se virar bem em outros 36.

Com isso, ele pode se comunicar com praticamente qualquer ser humano do planeta, o que lhe confere uma vantagem notável sobre todos nós, turistas comuns.