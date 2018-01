Comandante: piloto de primeira viagem

Escolha entre 24 mil aeroportos do mundo, as condições meteorológicas, se quer voar de dia ou de noite, vista o quepe de comandante e sinta "em alta fidelidade" como é segurar um Boeing 737 no braço. Um DVD do seu voo simulado custa 20 extras. Uma foto dentro da cabine, mais 20. É legal? Muito. Se você for um homem de 8 anos de idade.

Aos mais crescidinhos, recomendo, a título de alternativa, alugar uma Vespa na 2 Wheel Tours e dar uma escapada de um dia até Versailles: 299 para motorista e garupa - e há outros roteiros para escolher.