Começa a temporada de esqui no Hemisfério Norte

EUROPA

Zermatt

Desde 79 francos suíços (R$ 295), 1 dia; zermatt.ch/en

Com a vista enfeitada pela montanha-símbolo da Suíça, Matterhorn, a familiar Zermatt tem um novo meio de elevação com cadeiras para seis pessoas, que cobre a distância de 2 quilômetros. São 360 km de pistas e altitude de até 3.883 metros. A pista Howette ganha uma nova rota.

Crans-Montana

Desde 65 francos suíços (R$ 242), 1 dia; crans-montana.ch

Gastronomia é o destaque na estação suíça, que tem 140 km de pistas. O chef Pierre Crepaud, do Le Montblanc (Le Crans Hotel & Spa; lecrans.ch), ganhou a primeira estrela Michelin. O hotel W Verbier (wverbier.com) recebe de 2 e 5 de dezembro, nove chefs internacionais.

Chamonix

Desde 60 euros; chamonix.com

Em fevereiro, a cidade francesa aos pés do Mont Blanc – que tem nove domínios de esqui e até 3.842 metros de altitude – recebe o Freeride World Tour (6), torneio entre esquiadores e snowboarders, e a Kandahar (19 e 20), copa do mundo masculina de esqui alpino.

ESTADOS UNIDOS

Park City

Desde US$ 309, 4 dias; parkcitymountain.com

Comprada no ano passado pelo grupo que administra Vail, a estação em Utah está em pleno banho de loja. Foi aprovado em março um plano de investimento de capital de US$ 50 milhões; a nova gôndola Quicksilver abre em 11 de dezembro e percorre 2,5 quilômetros entre Park City e Canyons (US$ 63 o tíquete), criando, dessa forma, o maior resort de esqui dos EUA.

Aspen Snowmass

Desde US$ 99, 1 dia; aspensnowmass.com

Investimentos de US$ 10 milhões garantiram melhorias de infraestrutura em Aspen-Snowmass, o destino de esqui mais querido dos brasileiros nos Estados Unidos. O teleférico High Alpine de Snowmass está totalmente renovado, assim como o bistrô Cloud Nine e a bilheteria da Aspen Mountain. O BudLight Hi-Fi é um festival com bandas ao vivo, que começa no dia de Ação de Graças (28 de novembro) com a banda Jamestown Revival em show gratuito.

Vail

Desde US$ 429, 4 dias; vail.com

Outra querida dos brasileiros pelo perfil familiar e o centrinho badalado, Vail Mountain teve teleféricos modernizados com cadeiras para seis pessoas – as anteriores eram para quatro. Haverá um fim de semana especial para mulheres, a Skadi Fest, de 20 a 22 de janeiro, com demonstração de equipamento e aulas especiais.

Jackson Hole

Desde US$ 88, 1 dia; jacksonhole.com

Uma das estações de esqui mais bem avaliadas por esquiadores avançados completa 50 anos. Na sexta-feira, 27, os ingressos para os teleféricos serão vendidos ao preço de 1965, quando o resort foi fundado: US$ 6. A festa será em 19 de dezembro, com inauguração do teleférico Teton, que leva à área radical de Granite Canyon.

Steamboat

Desde US$ 99, 1 dia;steamboat.com

Citada como uma das mais modernas dos Estados Unidos, a estação no Colorado apresenta sua nova tecnologia de cartões com chip para acesso aos teleféricos e demais atrações, a QuickTrax. O cartão pode ser carregado online, sem filas.

CANADÁ

Whistler Blackcomb

Desde US$ 75; whistlerblackcomb.com

O megarresort nas Montanhas Rochosas canadenses também completa 50 anos; entre as celebrações está a exibição do documentário 50 Years of Going Beyond, sobre a história local. O Rendezvous Lodge passou por renovação para aumentar a capacidade e mudar o visual. O menu passou a incluir opções das cozinhas japonesa, tailandesa e mexicana. O restaurante de alta gastronomia Christine, dentro do lodge, terá Steve Ramey como chef.

Banff

US$ 65; skibanff.com, skilouise.com; banffnorquay.com

Também nas Rochosas, tem dois vilarejos e três estações: Banff-Mount Norquay, Lake Louise e Sunshine Village. Este último ganha, para a temporada, as cadeiras TeePee Town LX, as primeiras aquecidas no Canadá.