Começa o Salão do Turismo Começa amanhã no Anhembi, em São Paulo, o 4.º Salão do Turismo. Debates e negócios continuam como focos do evento, mas as atrações culturais e gastronômicas devem ganhar destaque neste ano. Os espaços estão divididos por temas. Cada Estado brasileiro contará com um estande para apresentar roteiros turísticos. Na Área de Gastronomia, o cardápio terá pratos regionais como arroz de cuxá, bacalhau à pantaneira e feijão tropeiro. Artistas se revezarão em apresentações pelos seis palcos - os organizadores esperam receber 100 mil visitantes. No espaço Saber Fazer com Vivência, artesãos contarão suas histórias e ensinarão técnicas aos interessados. O salão terá, ainda, exibição de roupas e joias criadas por estilistas que trabalham em projetos sociais, como Jum Nakao e Renato Loureiro, além de feira de alimentos orgânicos. Até dia 5. Mais informações: www.salao.turismo.gov.br.