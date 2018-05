Comece a dançar

Prepare seu corpo (e o fôlego) para aprender as danças do bumba meu boi com o carismático Mestre Madeira. É possível agendar aulas na Oficina de Percussão Maranhense, também no centro de São Luís, e com 2 horas de aprendizado já dá para ficar com os cinco sotaques na ponta do pé. Ou quase.

Além das danças, Madeira também nos ensinou a tocar os principais instrumentos que formam o enredo das apresentações tradicionais, como as matracas, tambores e pandeiros. Agende: 98-9613-4426; R$ 300 o grupo.

Tudo vira reggae

No Maranhão, o ritmo de Bob Marley tem suingue próprio, mais envolvente e sensual. Durante um passeio de barco no município de Raposa, constatei que é comum ouvir versões reggae de grandes sucessos internacionais. Hits de One Direction e Ariana Grande ganharam ali versões próprias para embalar o banho de mar dos turistas. Quer arriscar uns passos? Imite os locais no Bar do Nelson, na Avenida Litorânea, em frente à praia de Calhau. O público é variado, jovem e adulto, e a entrada é R$ 10.