Comer barato em Londres

Desde sempre, a melhor maneira de economizar à mesa em Londres é entrando num restaurante indiano, paquistanês ou bengalês. Esta rua em East London está para as curry shops assim como o nosso Bexiga está para as cantinas italianas. Os críticos desdenham, mas quem se importa?

Metrô: Aldgate East.

Prêt à Manger

Quer apostar? Você vai querer fazer todas as suas refeições ligeiras nesta rede de sandubas e comidinhas saudáveis. Há dúzias de filiais: veja em pret.com.

Little Vietnam

A Kingsland St., nos arrabaldes da muvuca moderninha de Shoreditch, é um antro de restaurantes vietnamitas escandalosamente gostosos e muito baratos. Entre na fila do Song Que (número 134). Metrô: Old Street.

Busaba Eathai

A fórmula é perfeita: cozinha exótica (tailandesa), com cardápio assinado por chef famoso (David Thompson), servida a preços módicos em ambientes charmosos e sempre bochichados. A filial mais à mão é a do Soho (106 Wardour St.).

Metrô: Leicester Square.

Wagamama

Uma rede meio new age, que junta a onda orgânica com o gosto pelo Japão. Gyozas, ramen, yakitoris - sempre em mesas coletivas. Veja os endereços em wagamama.com.

Nando"s

Fundado por portugueses, é como se fosse o Galeto"s em versão londrina. Com um prato que não temos por aqui: o frango piri-piri, com tempero africano bem picante. É impossível não passar por um - mas a lista completa está em nandos.co.uk.

CASAL SILVESTRE

Uma dica para quem quer conciliar ecoturismo com cultura e gastronomia: a França inteirinha é entrecruzada por trilhas próprias para andarilhos, as randonnées. Elas foram abertas desde a Idade Média e são preservadas como um tesouro cultural. Com uma mochila leve e um mapa específico, dá para fazer viagens espetaculares, dormindo em albergues e fazendo piqueniques com queijos, pães e embutidos de cada lugar. O melhor site para planejar essa viagem é o ffrandonnee.fr. No próximo verão queremos fazer a Provence a pé!"