Comer, malhar, dançar

Queimar ou ganhar calorias, relaxar, (aprender a) dançar... Os cruzeiros temáticos estão com força total. O mais conhecido e disputado deles, porém, já tem cabines esgotadas em algumas categorias. Para estar a bordo do Emoções em Alto Mar (www.projetoemocoes.com.br), com Roberto Carlos, novamente no do MSC Preziosa, será preciso se apressar e desembolsar a partir de US$ 2.650 (taxas incluídas; valor por pessoa em cabine dupla com varanda). O navio zarpa de Santos em 4 de fevereiro. São quatro noites, parando em Búzios, Angra dos Reis e Ilhabela. A seguir, outras opções da temporada – algumas quase tão clássicas quanto as músicas do rei.

Dança

A bordo do Costa Favolosa, a 12.ª edição do Dançando a Bordo, com saída em 1o fevereiro, trará aulas de ritmos como zouk, salsa, samba, forró, bolero e tango. Também haverá atividades como clínicas de forró e sertanejo universitário, além da presença do coreógrafo Carlinhos de Jesus. Seis noites, com partida de Santos e visitas a Búzios, Salvador e Ilhabela. Preço: desde R$ 1.599 por pessoa em cabine dupla.

Com programação também recheada de aulas de salsa, zouk, merengue e forró, além de samba, sertanejo e tango, o MSC Poesia zarpa de Santos e percorre, em sete noites, os portos de Punta del Este, Buenos Aires e Montevidéu. O Baila Comigo parte em 7 de fevereiro. Preço: desde US$ 599 por pessoa em cabine dupla.

Outro temático do Favolosa, com partida de Santos em 21 de fevereiro, é o 8.º Tango & Milonga. Durante as oito noites, com paradas em Buenos Aires (com pernoite) e Montevidéu, haverá aulas de tango, samba-rock, dança de salão e merengue, além de palestras sobre os maiores dançarinos do tango argentino. Preço: desde R$ 1.599 por pessoa em cabine dupla.

Quem planeja terminar a temporada em uma travessia (mais na página 6) terá um temático de dança entre as opções. O Splendour of the Seas realizará mais uma vez o Royal Dance em seu roteiro de 14 noites com saída de Santos e visitas aos portos do Rio, Salvador, Tenerife (Ilhas Canárias), Málaga (Espanha) e desembarque final em Barcelona. A programação será elaborada pelo estúdio de dança Fernando Campani, com atividades para principiantes e iniciados.Parte em 20 de abril de 2015.Preço: desde R$ 1.499 por pessoa em cabine dupla.

Gastronomia

Jantares especiais, workshops, degustações e aulas de culinárias com chefs brasileiros estão na programação dos cruzeiros gourmet. No Costa Favolosa, serão oito noites, com saída de Santos em 7 de março e visitas aos portos de Buenos Aires (com pernoite) e Montevidéu. Preço: desde R$ 1.599 por pessoa em cabine interna dupla.

Já o Splendour of the Seas propõe um roteiro de sete noites, com saída de Santos em 13 de março e paradas nos portos de Punta del Este, Buenos Aires e Montevidéu. Preço: desde R$ 1.132 por pessoa em cabine dupla.

Rock

A banda Sepultura fará um show especial em comemoração aos 30 anos de sua carreira a bordo do Zenith, da Pullmantur. A quinta edição do Motorcycle Rock Cruise sai de Santos em 4 de fevereiro e visita Paranaguá (PR) e Porto Belo (SC), em quatro noites. Há também um show com a banda Plebe Rude. Preço: desde R$ 1.829 por pessoa em cabine dupla.

Fitness

O Splendour of the Seas, da Royal Caribbean, realiza o Royal Life, roteiro de sete noites com saída de Santos em 1.º de fevereiro. Há paradas em Punta del Este, Buenos Aires e Montevidéu. Entre as atividades, aulas de spinning, ritmos, hidrobike, pilates, ioga e gincanas. As refeições a bordo também serão mais saudáveis e leves. Preço: desde R$ 1.297 por pessoa em cabine dupla.

Em sete noites a bordo do MSC Poesia, o Mar & Ação também percorrerá os portos de Santos, Punta del Este, Buenos Aires e Montevidéu. A saída é em 28 de fevereiro e a programação tem aulas do programa Body System, incluindo Combat, Attack, Pump, RPM e Step. Haverá ainda palestras sobre alimentação saudável, emagrecimento e saúde. Preço: desde US$ 549 por pessoa em cabine dupla.

Já o cruzeiro Fitness do Costa Favolosa terá seis noites, a partir de 15 de março, com visita a Santos, Búzios, Salvador e Ilhabela. A programação inclui clínicas de MMA, aulas de pilates, boxe e bicicleta. Os passageiros poderão frequentar aulas de defesa pessoal ministradas pelo grupo Kravmaga e ter dicas com a atleta Alexandra Brucoli. Preço: desde R$ 1.249 por pessoa em cabine dupla.