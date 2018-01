Comer, passear e dançar em Santa Monica

Fred Bernstein, The New York Times

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando os moradores de Los Angeles imaginam a praia perfeita, pensam logo em Santa Monica. Venice, ao sul, tem seus encantos multiculturais; Malibu, ao norte, é o recanto das celebridades; mas é em Santa Monica que todos se sentem em casa. Além disso, em agosto, a cidade reinaugurou o Santa Monica Place, um shopping center distante alguns quarteirões da praia, com atrações de alto gabarito - como lojas da Louis Vuitton e da Tiffany - e outras modestas, porém imperdíveis, como a praça de alimentação que dá vista para o pôr do sol no oceano.

Deguste. Já que você está perto do mar, por que não aproveitar tudo que ele oferece? O Blue Plate Oysterette, um dos vários que ficam de frente para o oceano, atrai uma multidão elegantemente vestida de acordo com a moda praiana (bermudas, chinelos...). Serve frutos do mar e pratos especiais a cada dia. Atrás da delícia mais requisitada dos últimos tempos? Vá ao Menchies. Lá, ninguém ficará entre você e seu frozen iogurte. Pegue um potinho e se divirta escolhendo entre os 14 sabores do sorvete e as 34 opções de coberturas. Depois é só pesar e pagar - 100 gramas custam em torno de US$ 1,40.

Se a ideia for beber, aprecie um drinque enquanto desfruta de uma das melhores vistas da cidade. O Hotel Erwin, na divisa com Venice, acaba de inaugurar seu salão do último andar, com banquetas que parecem pairar sobre a praia. Entre os coquetéis, prove o Venice Vixen (US$ 13), de espumante e xarope de pera.

Ao ar livre. James Corner, o arquiteto paisagista que ajudou a projetar o High Line em Nova York, começou a transformar um estacionamento perto da prefeitura em um enorme parque. Porém, o projeto ambicioso vai levar alguns anos para ser concluído. Enquanto isso, passeie nos caminhos sinuosos e gramados com palmeiras do Palisades Park, com vista para a praia e o cais.

Hora de dançar. Santa Monica pode ser famosa pelo seu pôr do sol, mas também há como se divertir depois dele. Para sentir o gostinho da vida local, aposte no Zanzibar, um clube ao mesmo tempo rústico e atual. É um daqueles raros lugares capazes de agradar a jovens e adultos (imagine algo como a cantora Joni Mitchell na pista com seus netos). O DJ toca um mix de hip-hop, R&B e rock. A decoração é outro item curioso: no teto, lanternas de cobre (com vaga similaridade às de estilo africano) dividem espaço com os famosos globos espelhados.

Onde ficar

Shangri-La Hotel

Os 71 quartos deste histórico e sofisticado hotel passaram por reformas no ano passado. Diárias desde US$ 295

The Hotel California

Com estilo descolado, é opção dos surfistas. Diárias desde US$ 189

Veja também:

Aberta a temporada dos hotéis de gelo

O lado mais fashion e tentador de Zurique