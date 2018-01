Comida de avião Provar uma comida turca já no avião a caminho de Istambul parece uma boa forma de entrar no clima da viagem, certo? O cardápio típico é servido na Turkish Airlines, que opera voos entre São Paulo e Istambul. Os pratos – homus, molhos com berinjela, saladas com pepinos e tomates – garantiram à empresa o segundo lugar na lista de melhores comidas em classe econômica do mundo no mais recente ranking Skytrax. A sul-coreana Asiana ficou em primeiro.