Comida assinada e atmosfera vintage na capital paulista A poucos metros da Praça Benedito Calixto, endereço da feira mais hype da cidade de São Paulo, e com um restaurante brasileiro cheio de (ótima) pretensão comandado pelo chef Gustavo Rodrigues - cujo currículo inclui os Remansos do Peixe e do Bosque, em Belém -, o Guest 607 abriu em outubro. A decoração, com grafites e estampas, é inspirada na Califórnia (guest607.com.br; cama desde R$ 60).