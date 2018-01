Comida e clima descolado à moda de Cingapura

Evelyn Chen, The New York Times/O Estado de S.Paulo

Ding Dong

dingdong.com.sg

Neste novo restaurante, Ryan Clift, chef do templo da alta gastronomia Tippling Club, serve pratos inspirados no sudeste asiático. Não perca os ovos escoceses-vietnamitas (semelhantes ao brasileiríssimo bolovo) e o ceviche de vieiras e couve chinesa.

Truefitt & Hill

truefittandhill.com.sg

Com interior de madeira, móveis Timothy Oulton e cadeiras de couro, a barbearia (a mais antiga do mundo, no Guinness), ostenta uma lista de clientes do tipo "você sabe com quem está falando?", que inclui a família real britânica.

Swagger

swaggerstore.co

Veste homens com certa atmosfera fashion. Tem produtos alinhados, artigos de couro, ternos bem cortados e acessórios da moda - do tipo que permite sair direto de uma reunião de negócios para uma festa ou jantar elegante.

Oxwell & Co.

oxwellandco.com

Antigo braço direito de Gordon Ramsay, Mark Sargeant debutou em Cingapura em setembro com o rústico espaço. O menu tem inspiração britânica: pudim Yorkshire, coquetéis de camarões e frigideira de salmão com batatas.

Wolf

theprivegroup.com.sg/wolf

Aberta em outubro, a primeira casa do tipo nose-to-tail (do nariz à cauda) de Cingapura tem no menu itens como coração de galinha e cabeça de porco, tudo servido em um espaço renovado com capricho. O menu-degustação de miúdos será a próxima aposta.